В Брянске прооперировали 17-летнего парня, которого избил полицейский
Местные жители собирают деньги для дальнейшего лечения юноши
Пока 17-летний подросток находится в реанимации.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске сделали операцию 17-летнему парню, в избиении которого подозревают полицейского. Юноше, как рассказывают его друзья, поставили диагноз "внутричерепная гематома". Пока он находится в реанимации.
Жители Локтя собирают деньги на дальнейшее лечение парня.
Напомним, юноша получил травмы во время конфликта, которой произошел 13 августа у кафе в Локте. По версии следствия, несовершеннолетнего избил пьяный сотрудник полиции. На правоохранителя уже завели уголовное дело и уволили из органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU