В Брянске прооперировали 17-летнего парня, которого избил полицейский

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-15T11:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске сделали операцию 17-летнему парню, в избиении которого подозревают полицейского. Юноше, как рассказывают его друзья, поставили диагноз "внутричерепная гематома". Пока он находится в реанимации.

Жители Локтя собирают деньги на дальнейшее лечение парня.

Напомним, юноша получил травмы во время конфликта, которой произошел 13 августа у кафе в Локте. По версии следствия, несовершеннолетнего избил пьяный сотрудник полиции. На правоохранителя уже завели уголовное дело и уволили из органов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU