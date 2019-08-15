2019-08-15T11:44:42+03:00
Общество

В Брянске прооперировали 17-летнего парня, которого избил полицейский

Местные жители собирают деньги для дальнейшего лечения юноши
Мария Дедкова
Поделиться:
Пока 17-летний подросток находится в реанимации.Пока 17-летний подросток находится в реанимации.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Брянске сделали операцию 17-летнему парню, в избиении которого подозревают полицейского. Юноше, как рассказывают его друзья, поставили диагноз "внутричерепная гематома". Пока он находится в реанимации.

Жители Локтя собирают деньги на дальнейшее лечение парня.

Напомним, юноша получил травмы во время конфликта, которой произошел 13 августа у кафе в Локте. По версии следствия, несовершеннолетнего избил пьяный сотрудник полиции. На правоохранителя уже завели уголовное дело и уволили из органов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 августа в Брянске пройдет крестный ход
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Красноармейской
В Стародубском районе закрыли сайты, торговавшие трудовыми книжками
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой
В Брянске на улице Костычева произошла драка
Житель Жуковки до смерти забил жену в день рождения годовалого сына
В Брянске берег озера превратили в свалку
Жительницу Комаричского района подозревают мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами
В Брянске машина без водителя сбила 45-летнюю женщину
Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 20 августа
В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего Анатолия Потапова
В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины
С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка