2019-08-15T11:10:06+03:00
Общество

Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой

К такому выводу пришли специалисты Россельхознадзора после проверки
Мария Дедкова
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Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве.Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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12 брянских предприятий выпускают поддельную молочную продукцию. К такому выводу пришли сотрудники Россельхознадзора, которые провели проверку сметаны, молока и сыра на признаки фальсификации.

Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве.

- В выборку попали предприятия, где, по данным информационной системы «Меркурий», зафиксировали несоответствия объемов поступающего молока и готовой продукции, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Результат исследований, проведенных Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердил профили риска.

Кто попал в число брянских предприятий, допускавших замену молока на растительные компоненты, смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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