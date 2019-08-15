Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой
12 брянских предприятий выпускают поддельную молочную продукцию. К такому выводу пришли сотрудники Россельхознадзора, которые провели проверку сметаны, молока и сыра на признаки фальсификации.
Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве.
- В выборку попали предприятия, где, по данным информационной системы «Меркурий», зафиксировали несоответствия объемов поступающего молока и готовой продукции, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Результат исследований, проведенных Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердил профили риска.
Кто попал в число брянских предприятий, допускавших замену молока на растительные компоненты, смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU