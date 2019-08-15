Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась подделкой

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-15T11:10:06+03:00

Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве. Фото: Евгения ГУСЕВА

К такому выводу пришли специалисты Россельхознадзора после проверки

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12 брянских предприятий выпускают поддельную молочную продукцию. К такому выводу пришли сотрудники Россельхознадзора, которые провели проверку сметаны, молока и сыра на признаки фальсификации.

Отбор образцов проходил в магазинах и на производстве.

- В выборку попали предприятия, где, по данным информационной системы «Меркурий», зафиксировали несоответствия объемов поступающего молока и готовой продукции, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Результат исследований, проведенных Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердил профили риска.

Кто попал в число брянских предприятий, допускавших замену молока на растительные компоненты, смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU