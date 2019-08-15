2019-08-15T10:18:05+03:00
Происшествия

Житель Жуковки до смерти забил жену в день рождения годовалого сына

Во время преступления подозреваемый был пьяным
Мария Дедкова
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Уголовное дело передали прокурору, затем оно отправится в суд.Уголовное дело передали прокурору, затем оно отправится в суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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37-летнего жителя Жуковки будут судить за жестокое избиение жены. От полученных травм 29-летняя женщина скончалась.

Трагедия произошла вечером 2 мая. По версии следствия, мужчина находился в деревне Сетковщина Клетнянского района, где отмечал день рождения годовалого сына.

- Во время застолья из-за ревности он поссорился со своей супругой, рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Жуковчанин бил жену руками, веником и деревянным черенком по различным частям тела.

Уголовное дело передали прокурору, затем оно отправится в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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