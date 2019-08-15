В Брянске берег озера превратили в свалку
Возмущенные местные жители просят отдыхающих убрать за собой
На прибрежной зоне оказались разбросаны пакеты, фантики и платиковые контейнеры. Фото: vk.com, Евгения Фильчакова
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Жители Брянска пожаловались на стихийную свалку у озера на Ходаринке. Фотографии гор мусора на пляже в Фокинском районе выложили в соцсетях.
Местные жители написали гневное обращение к отдыхающим:
- Уходя, убирайте за собой! Приехали вы, квартирные жители, так будьте добры, соберите свой хлам!
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ИСТОЧНИК KP.RU