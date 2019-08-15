2019-08-15T10:06:07+03:00
Общество

В Брянске берег озера превратили в свалку

Возмущенные местные жители просят отдыхающих убрать за собой
Мария Дедкова
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На прибрежной зоне оказались разбросаны пакеты, фантики и платиковые контейнеры. Фото: vk.com, Евгения ФильчаковаНа прибрежной зоне оказались разбросаны пакеты, фантики и платиковые контейнеры. Фото: vk.com, Евгения Фильчакова
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Жители Брянска пожаловались на стихийную свалку у озера на Ходаринке. Фотографии гор мусора на пляже в Фокинском районе выложили в соцсетях.

Местные жители написали гневное обращение к отдыхающим:

- Уходя, убирайте за собой! Приехали вы, квартирные жители, так будьте добры, соберите свой хлам!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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