2019-08-15T09:29:59+03:00
Происшествия

В Брянске машина без водителя сбила 45-летнюю женщину

По предварительной информации, водитель не поставил автомобиль на ручной тормоз
Мария Дедкова
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Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Сергей ГАПОН
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На Новостройке в Брянске днем 14 августа произошло ДТП. Около 17.05 в микрорайоне Сосновый Бор машина без водителя наехала на 45-летнюю женщину.

- По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗа-21120 не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пешеход поранила бедро. Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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