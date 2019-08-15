2019-08-15T09:09:08+03:00
Общество

Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 20 августа

Депутаты рассмотрят всего один вопрос
Мария Дедкова
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Изменения в бюджет внесут в связи с предстоящей покупкой общественного транспорта.Изменения в бюджет внесут в связи с предстоящей покупкой общественного транспорта.Фото: Мария Дедкова
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Депутаты Брянской областной Думы шестого созыва соберутся в последний раз 20 августа. Это будет внеочередное заседание, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законотворцы обсудят всего один вопрос. Народные избранники рассмотрят проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год».

Изменения в документ внесут в связи с предстоящей покупкой общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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