Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 20 августа
Депутаты рассмотрят всего один вопрос
Изменения в бюджет внесут в связи с предстоящей покупкой общественного транспорта.Фото: Мария Дедкова
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Депутаты Брянской областной Думы шестого созыва соберутся в последний раз 20 августа. Это будет внеочередное заседание, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Законотворцы обсудят всего один вопрос. Народные избранники рассмотрят проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год».
Изменения в документ внесут в связи с предстоящей покупкой общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU