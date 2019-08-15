2019-08-15T08:54:16+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего юношу

Родственники не знают о местонахождении ребенка с 7 августа
Мария Дедкова
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Брянец пропал больше недели назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Брянец пропал больше недели назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области пропал 17-летний Анатолий Потапов. Он ушел из дома 7 августа и больше не выходил на связь с близкими, сообщают поисковики "Лиза Алерт" Брянск". К слову, юноша может находиться в любом районе Брянской области или даже Калуге.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы. За ухом - шрам.

Был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы, футболку. Обут - в коричневые резиновые шлепки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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