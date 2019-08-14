В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины
На брянской границе задержали партии персиков и нектарин . Оказалось, фрукты были заражены вредителями и сгнили.
Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».
- Результаты экспертиз подтвердили заражение персиков и нектарин восточной плодожоркой, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Помимо этого, в одной из партий персиков сербского происхождения выявили гниль.
Чтобы насекомые не распространялись на территории нашей области, продукцию вернули отправителям.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU