В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины

СЕГОДНЯ 18:40 2019-08-14T18:40:06+03:00

Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На брянской границе задержали партии персиков и нектарин . Оказалось, фрукты были заражены вредителями и сгнили.

Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

- Результаты экспертиз подтвердили заражение персиков и нектарин восточной плодожоркой, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Помимо этого, в одной из партий персиков сербского происхождения выявили гниль.

Чтобы насекомые не распространялись на территории нашей области, продукцию вернули отправителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU