2019-08-14T18:40:06+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины

Фрукты вернули отправителям
Мария Дедкова
Поделиться:
Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На брянской границе задержали партии персиков и нектарин . Оказалось, фрукты были заражены вредителями и сгнили.

Машины с грузами из Северной Македонии и Сербии остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

- Результаты экспертиз подтвердили заражение персиков и нектарин восточной плодожоркой, - рассказывают в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Помимо этого, в одной из партий персиков сербского происхождения выявили гниль.

Чтобы насекомые не распространялись на территории нашей области, продукцию вернули отправителям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка
В Брянске на улице Авиационной переделают газопровод
Мастерские брянского «Союза художников» рискуют остаться без отопления
Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО
Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей
Младенческая смертность в Брянской области оказалась одной из самых низких в стране
В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки
На ливневке на проспекте Московском в Брянске обустроят новые колодцы
В Брянске за кражу из гипермаркета задержали 28-летнего горожанина
В Почепе построят ледовый дворец
Директор севской школы №1 получил благодарность от президента
В Брянске 17 августа откроются четыре ярмарки выходного дня
В Дятьковском районе утвердили герб и флаг
В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева
Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны
Для Суражской районной больницы закупили оборудование на 30 миллионов рублей
Жителя Злынковского района будут судить за продажу этилового спирта
В Локте пьяного полицейского подозревают в избиении 17-летнего посетителя кафе
Ночью в Брянске сгорели грузовик и легковушка
В Климове водитель без прав сбил двух подростков на мопеде