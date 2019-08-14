2019-08-14T18:18:22+03:00
Общество

В Брянске на улице Авиационной переделают газопровод

Рабочие продолжают укладывать асфальт
Мария Дедкова
Поделиться:
На участке от дома №7 до переулка Пилотов продолжают укладывать асфальт.На участке от дома №7 до переулка Пилотов продолжают укладывать асфальт.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Авиационной. На участке от дома №7 по улице Авиационной до улицы Красноармейской закончили укладывать асфальт. На участке от дома №7 до переулка Пилотов - эту работу сделали наполовину. Здесь приступили к устройству тротуара, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

На противоположной стороне выкопали основание под расширение дороги и тротуар. Туда завозят песок.

Кроме того, в районе памятника Летчикам переустроят газопровод. Также переустановят троллейбусной линии, сделают светодиодные светильники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянскую область не пустили зараженные персики и нектарины
С начала года в Брянской области клещи покусали 384 ребенка
Мастерские брянского «Союза художников» рискуют остаться без отопления
Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО
Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей
Младенческая смертность в Брянской области оказалась одной из самых низких в стране
В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки
На ливневке на проспекте Московском в Брянске обустроят новые колодцы
В Брянске за кражу из гипермаркета задержали 28-летнего горожанина
В Почепе построят ледовый дворец
Директор севской школы №1 получил благодарность от президента
В Брянске 17 августа откроются четыре ярмарки выходного дня
В Дятьковском районе утвердили герб и флаг
В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева
Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны
Для Суражской районной больницы закупили оборудование на 30 миллионов рублей
Жителя Злынковского района будут судить за продажу этилового спирта
В Локте пьяного полицейского подозревают в избиении 17-летнего посетителя кафе
Ночью в Брянске сгорели грузовик и легковушка
В Климове водитель без прав сбил двух подростков на мопеде