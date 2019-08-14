В Брянске на улице Авиационной переделают газопровод
В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Авиационной. На участке от дома №7 по улице Авиационной до улицы Красноармейской закончили укладывать асфальт. На участке от дома №7 до переулка Пилотов - эту работу сделали наполовину. Здесь приступили к устройству тротуара, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
На противоположной стороне выкопали основание под расширение дороги и тротуар. Туда завозят песок.
Кроме того, в районе памятника Летчикам переустроят газопровод. Также переустановят троллейбусной линии, сделают светодиодные светильники.
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ИСТОЧНИК KP.RU