2019-08-14T17:46:02+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских

Правоохранители сдали почти 50 литров крови
Мария Дедкова
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Всего донорами захотели стать больше 100 брянских полицейских.Всего донорами захотели стать больше 100 брянских полицейских.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские поучаствовали в донорской акции. Правоохранители сдавали кровь в передвижной станции.

Среди тех, кто поучаствовал в акции, оказалась старший инспектор отделения профессиональной подготовки УРЛС УМВД, олимпийская чемпионка Лариса Куркина.

Всего донорами захотели стать больше 100 брянских полицейских. Они сдали почти 50 литров крови, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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