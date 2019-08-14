Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских
Правоохранители сдали почти 50 литров крови
Всего донорами захотели стать больше 100 брянских полицейских.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские поучаствовали в донорской акции. Правоохранители сдавали кровь в передвижной станции.
Среди тех, кто поучаствовал в акции, оказалась старший инспектор отделения профессиональной подготовки УРЛС УМВД, олимпийская чемпионка Лариса Куркина.
Всего донорами захотели стать больше 100 брянских полицейских. Они сдали почти 50 литров крови, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU