Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей
Брянец Артем Кривоноженков стал победителем чемпионата России по настольному теннису среди любителей. Соревнования проходили на днях в подмосковном Одинцово.
В турнире принимали участие представители 37 регионов страны, в том числе и брянские спортсмены.
Брянец, как рассказывают в региональном управлении физкультуры и спорта, выступал в самом сильном дивизионе и вышел из группы со второго места, а затем победил в четырех подряд матчах на вылет.
- Долго не верилось, потому что было очень много сильных игроков, - признается Артем Кривоноженков. - Я не был фаворитом. За меня болели два моих приятеля, которые также участвовали в турнире – Евгений Воеводин и Иван Прокопцов. Также по прямой трансляции за мной наблюдали жители Брянска и после победы приходили сообщения с поздравлениями, что тоже очень приятно.
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ИСТОЧНИК KP.RU