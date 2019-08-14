Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-14T17:21:14+03:00

Брянец вышел из группы со второго места, а затем победил в четырех подряд матчах на вылет.Фото: Управление физической культуры и спорта Брянской области

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Брянец Артем Кривоноженков стал победителем чемпионата России по настольному теннису среди любителей. Соревнования проходили на днях в подмосковном Одинцово.

В турнире принимали участие представители 37 регионов страны, в том числе и брянские спортсмены.

Брянец, как рассказывают в региональном управлении физкультуры и спорта, выступал в самом сильном дивизионе и вышел из группы со второго места, а затем победил в четырех подряд матчах на вылет.

- Долго не верилось, потому что было очень много сильных игроков, - признается Артем Кривоноженков. - Я не был фаворитом. За меня болели два моих приятеля, которые также участвовали в турнире – Евгений Воеводин и Иван Прокопцов. Также по прямой трансляции за мной наблюдали жители Брянска и после победы приходили сообщения с поздравлениями, что тоже очень приятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU