2019-08-14T16:21:31+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки

О ДТП сообщили в соцсетях
Мария Дедкова
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Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: "Типичный Брянск"Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске днем в среду, 14 августа, на улице Ульянова произошло ДТП. Здесь столкнулись мусоровоз и два легковых автомобиля. Об автоаварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по снимкам, три автомобиля ехали в одном и том же направлении. Машины получили незначительные механические повреждения.

Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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