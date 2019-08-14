В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки
О ДТП сообщили в соцсетях
Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские. Фото: "Типичный Брянск"
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В Брянске днем в среду, 14 августа, на улице Ульянова произошло ДТП. Здесь столкнулись мусоровоз и два легковых автомобиля. Об автоаварии сообщили очевидцы в социальных сетях.
Судя по снимкам, три автомобиля ехали в одном и том же направлении. Машины получили незначительные механические повреждения.
Что стало причиной ДТП, выяснят полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU