На ливневке на проспекте Московском в Брянске обустроят новые колодцы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-14T16:09:08+03:00

В ближайшее время подпишут контракт на ремонт разрушенных тротуаров

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На ливневой канализации на проспекте Московском в Брянске необходимо обустроить дополнительные водоприемные колодцы. Это выяснилось во время ливня, который прошел в городе 13 августа. Посмотреть, как работает ливневка, отправились чиновники из горадминистрации.

Оказалось, что водоприемные колодцы не вовремя очищают от мусора, поэтому вода не всегда успевает уходить. И самих колодцев не хватает.

В ближайшее время заключат контракт на ремонт разрушенных после строительства канализации тротуаров. Вместе с этим несколько колодцев оборудуют в районе остановки «ДК железнодорожников».

В этом году построят ливневую канализацию на улице Литейной, на переулке Пилотов. А во время последнего ливня по традиции затопило территорию возле Бежицкого рынка, улицу Куйбышева и пешеходный переход у остановки «Курган Бессмертия». Хотя улицу Дуки только что капитально ремонтировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU