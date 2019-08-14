В Брянске за кражу из гипермаркета задержали 28-летнего горожанина

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-14T16:01:26+03:00

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В брянском гипермаркете задержали 28-летнего горожанина. По предварительным данным, брянец украл товары и сбежал.

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

Администратор магазина, расположенного в микрорайоне Московский, рассказала, что молодой человек похитил товары и скрылся.

- Уже через несколько минут стражи порядка заметили мужчину, похожего по описанию, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Увидев патрульную автомашину, молодой человек заметно занервничал и попытался скрыться. При досмотре задержанного был обнаружен похищенный товар. Подозреваемым оказался уже судимый 28-летний житель Брянска.

Задержанного предали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU