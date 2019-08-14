2019-08-14T16:01:26+03:00
Общество

В Брянске за кражу из гипермаркета задержали 28-летнего горожанина

Мужчина схватил товары и убежал
Мария Дедкова
Поделиться:
Задержанного предали полицейским для дальнейшего разбирательства.Задержанного предали полицейским для дальнейшего разбирательства.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В брянском гипермаркете задержали 28-летнего горожанина. По предварительным данным, брянец украл товары и сбежал.

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

Администратор магазина, расположенного в микрорайоне Московский, рассказала, что молодой человек похитил товары и скрылся.

- Уже через несколько минут стражи порядка заметили мужчину, похожего по описанию, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Увидев патрульную автомашину, молодой человек заметно занервничал и попытался скрыться. При досмотре задержанного был обнаружен похищенный товар. Подозреваемым оказался уже судимый 28-летний житель Брянска.

Задержанного предали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка Лариса Куркина поучаствовала в донорской акции полицейских
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО
Брянец выиграл чемпионат России по настольному теннису среди любителей
Младенческая смертность в Брянской области оказалась одной из самых низких в стране
В Брянске столкнулись мусоровоз и две легковушки
На ливневке на проспекте Московском в Брянске обустроят новые колодцы
В Почепе построят ледовый дворец
Директор севской школы №1 получил благодарность от президента
В Брянске 17 августа откроются четыре ярмарки выходного дня
В Дятьковском районе утвердили герб и флаг
В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева
Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны
Для Суражской районной больницы закупили оборудование на 30 миллионов рублей
Жителя Злынковского района будут судить за продажу этилового спирта
В Локте пьяного полицейского подозревают в избиении 17-летнего посетителя кафе
Ночью в Брянске сгорели грузовик и легковушка
В Климове водитель без прав сбил двух подростков на мопеде