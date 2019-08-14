2019-08-14T15:21:21+03:00
Общество

Директор севской школы №1 получил благодарность от президента

Соответствующее распоряжение подписал глава государства
Мария Дедкова
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Директору севской школы № 1 имени Октябрьской революции Федору Фролову объявил благодарность президент. Соответствующее распоряжение подписал глава государства 12 августа. Благодарность педагогу объявили за "заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу", сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Напомним, глава государства отметил работу еще двух брянцев - Ольги Грозевой и Дмитрия Добронравова.

Власти Брянской области поздравили награжденных, пожелав им здоровья, мира, добра и дальнейших успехов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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