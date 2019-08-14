В Брянске 17 августа откроются четыре ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-14T14:58:04+03:00

Ярмарки будут проводить с 8.00 до 15.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

Их будут проводить каждую субботу до 2 ноября

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В Брянске с 17 августа начинают работать ярмарки выходного дня. В городе откроется четыре торговые площадки. На них могут торговать сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства, дачники, брянские предприятия перерабатывающей промышленности. Места на ярмарке предоставляют бесплатно. Предполагается, что продукция на ярмарке будет дешевле.

Ярмарки будут проводить каждую субботу с 8.00 до 15.00 до 2 ноября.

По субботам у дома №6 на улице Авиационной нельзя будет парковаться с 7.00 до 16.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Места проведения ярмарок выходного дня:

- Советский район: у дома №6 по ул. Авиационной;

- Бежицкий район: у ДК имени Д.Н. Медведева у дома №60 по ул. Клинцовской;

- Фокинский район: площадка между домами №№5 и 14 по ул. Богдана Хмельницкого;

- Володарский район: у стадиона имени Брянских партизан по ул. Пушкина, 67.

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ИСТОЧНИК KP.RU