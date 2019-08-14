В Дятьковском районе утвердили герб и флаг

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-14T14:44:03+03:00

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В Дятьковском районе на заседании горсовета 13 августа утвердили герб и флаг. Официальные символы направят на экспертизу в Геральдический совет, чтобы включить их в Государственный регистр.

Герб Дятьковского района разрабатывали несколько месяцев, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области. Автор идеи герба – дятьковский художник Юрий Дымников. Он вместе со специалистом из Брянска Андреем Казориным обосновал символику. Специалисты разработали компьютерный дизайн и обращались за геральдической консультацией к Константину Моченову из подмосковных Химок.

Зеленое поле щита на гербе показывает лесные богатства Дятьковского района. Хрустальная десятиконечная звезда лучами символизирует количество городских и сельских поселений в составе района и знаменитый дятьковский хрусталь. Сияние между лучей показывает всемирную славу дятьковского хрусталя. Шпаги и восьмиконечную звезду взяли из герба династии промышленников Мальцовых.

Флаг Дятьковского района составили на основе герба.

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU