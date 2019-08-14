В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева
В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева. Чиновник курировал работу правоохранительных органов. Судя по всему, приказа об увольнении пока не существует. Сергеев указан в заместителях губернатора на сайте правительства Брянской области.
Об увольнении крупного чиновника рассказал губернатор Александр Богомаз на встрече со строительными компаниями в областном правительстве.
- Если вам, строителям, будет кто-то мешать, я и Жигунова уберу. Говорите мне! Это моя позиция! – цитирует главу региона телеканал «Городской».
К слову, Александр Жигунов координирует работу в сфере ТЭК и ЖКХ, промышленности и транспорта.
Сергей Сергеев работал заместителем губернатора Брянской области с 2014 года.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU