СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-14T14:03:21+03:00

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В Брянске сообщили об увольнении заместителя губернатора Сергея Сергеева. Чиновник курировал работу правоохранительных органов. Судя по всему, приказа об увольнении пока не существует. Сергеев указан в заместителях губернатора на сайте правительства Брянской области.

Об увольнении крупного чиновника рассказал губернатор Александр Богомаз на встрече со строительными компаниями в областном правительстве.

- Если вам, строителям, будет кто-то мешать, я и Жигунова уберу. Говорите мне! Это моя позиция! – цитирует главу региона телеканал «Городской».

К слову, Александр Жигунов координирует работу в сфере ТЭК и ЖКХ, промышленности и транспорта.

Сергей Сергеев работал заместителем губернатора Брянской области с 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU