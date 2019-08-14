2019-08-14T13:46:14+03:00
Происшествия

Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны

Мужчинам грозит от 10 до 20 лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Несколько недель злоумышленники избегали незаконных действий.Несколько недель злоумышленники избегали незаконных действий.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Двух жителей Злынковского района обвиняют в незаконном сбыте 228 граммов марихуаны. Злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет колонии.

- Полицейские получили информацию о том, что 27-летний молодой человек и его 36-летний знакомый продают наркотики, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Мужчины вели себя подозрительно. Но, видимо, чувствовали, что за ними следят. И избегали противозаконных действий.

Но такой осторожности хватило на несколько недель. Наркосбытчики нашли покупателя и принесли марихуану в оговоренное место. Тут их и задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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