Двух жителей Злынковского района будут судить за продажу 228 граммов марихуаны
Двух жителей Злынковского района обвиняют в незаконном сбыте 228 граммов марихуаны. Злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет колонии.
- Полицейские получили информацию о том, что 27-летний молодой человек и его 36-летний знакомый продают наркотики, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Мужчины вели себя подозрительно. Но, видимо, чувствовали, что за ними следят. И избегали противозаконных действий.
Но такой осторожности хватило на несколько недель. Наркосбытчики нашли покупателя и принесли марихуану в оговоренное место. Тут их и задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU