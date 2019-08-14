2019-08-14T13:24:31+03:00
Общество

Для Суражской районной больницы закупили оборудование на 30 миллионов рублей

Капитально отремонтировали помещение для скорой помощи
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В Суражскую центральную районную больницу поступило новое лабораторное и диагностическое оборудование. На покупку техники выделили 30 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, за последние несколько десятилетий капитально отремонтировали помещения для скорой помощи в Сураже, сообщает ГТРК «Брянск».

Напомним, в Брянской области планируют принять региональную программу, по которой отремонтируют все больницы в регионе. Заменят в них кровати и тумбочки. Каждый год ремонтировать будут по несколько медицинских учреждений.

В планах у брянских властей также создать шесть или семь современных медицинских центров в области и оснастить их высокотехнологичным оборудованием. На это потребуется около 10 миллиардов рублей. Сроки выполнения этих планов не указали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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