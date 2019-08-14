В Навлинском районе легковушка вылетела в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-14T11:24:47+03:00

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В Навлиснком районе в ДТП погиб водитель «Шевроле Ланос». Автоавария случилась в начале первого дня во вторник, 13 августа, на 9-м километре Украина-Пролысово-Гавань.

57-летний автомобилист двигался со стороны села Алешенка в сторону Навли. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

- Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU