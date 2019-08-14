2019-08-14T11:09:41+03:00
Общество

В Брянске во второй раз убрали незаконно установленный киоск с цветами

Владельцу придется платить за демонтаж дважды
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске во второй раз убрали незаконно установленный киоск с цветами на улице Авиационной. Ларек демонтировали 12 августа.

- Незаконно размещенный киоск первый раз принудительно демонтировали 2 августа, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Спустя неделю предприниматель установил на этом же месте новый киоск, после чего проигнорировал повторное требование о демонтаже.

Владельцу киоска придется дважды заплатить за демонтаж, а также за хранение двух киосков.

С начала года в Брянске убрали 255 незаконно установленных киосков, а за прошедшую неделю – 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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