2019-08-14T09:38:17+03:00
Общество

Белобережцы построили бетонную дорожку для мальчика с ДЦП

Семья вместе с ребенком были в это время на море
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Белые Берега".Фото: vk.com, "Белые Берега".
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Жители брянского поселка Белые Берега построили бетонную дорожку во дворе частного дома для мальчика с ДПЦ. В это время семья с ребенком была на море, пишут общественники в группе "Белые Берега" в соцсети. Во вторник, 13 августа, они вернулись, и Илья смог опробовать новую дорожку.

Дорожку построили местные жители с помощью подрядчика, который ремонтирует площадь в Белых Берегах, и поселковой администрации. В начале августа у строителей сломалась машина, и бригада не вышла на работу. Полтора куба бетона, которые уже привезли на объект, не пригодились. Бетон отдали общественникам на добрые дела. Они вместе с родными Ильи Короткова начали заливать дорожку во дворе дома. Но бетона хватило только на половину дорожки.

Через несколько дней недостающий асфальт и рабочих предоставили в администрации поселка.

Напомним, в апреле общественники помогли собрать деньги на ходунки для Ильи. После этого мальчик смог самостоятельно передвигаться. Теперь ему не сложно это делать и во дворе своего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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