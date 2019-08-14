Жительница Клинцовского района украла 100 тысяч рублей у пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-14T09:22:11+03:00

Девушка попросила воды, а сама залезла в шкаф

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19-летнюю жительницу клинцовского села Коржовка-Голубовка обвиняют в краже 100 тысяч рублей у пенсионерки. В полицию обратилась 87-летняя потерпевшая.

К ней в дом в Клинцах постучалась незнакомка. Она попросила напиться воды. Приветливая хозяйка принесла не только воду, но и ненужные вещи. В после ухода девушки оказалось, что из шкафа пропали сбережения пожилой женщины.

Через какое-то время задержали подозреваемую. Девушка уже была судима. Злоумышленница призналась, что пока пенсионерка ходила за водой и вещами, она быстро обыскала шкаф и нашла деньги. Украденную сумму девушка пообещала вернуть.

Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, за кражу ей грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU