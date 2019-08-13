2019-08-13T18:39:22+03:00
Общество

В Брянске дважды пришлось сносить один и тот же ларек

Владелец киоска не согласился с решением властей
Мария Дедкова
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Теперь бизнесмену придется вернуть в бюджет сумму затраченную на двойной демонтаж, а также оплатить расходы за хранение киосков.Теперь бизнесмену придется вернуть в бюджет сумму затраченную на двойной демонтаж, а также оплатить расходы за хранение киосков.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске дорожникам пришлось дважды убирать незаконный ларек в одного и того же места. Киоск с цветами на улице Авиационной убрали 2 августа. Но через неделю он появился на том же месте вновь.

- Предприниматель проигнорировал повторное требование инспекторов муниципального контроля о добровольном сносе, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - 12 августа незаконный торговый объект вновь убрали. Теперь бизнесмену придется вернуть в бюджет сумму затраченную на двойной демонтаж, а также оплатить расходы за хранение киосков.

К слову, всего с начала года в Брянске убрали 225 незаконных павильонов, из них 27 - на прошлой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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