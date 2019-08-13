Двое брянских полицейских получили сроки за «выбивание» показаний

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-13T18:27:46+03:00

Первый полицейский получил 6 лет, а второй - 4,5 года колонии строго режима. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кроме того, правоохранителей лишили званий и запретили работать в органах

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В Брянске осудили двух полицейских-мучителей. Реальные сроки получили бывшие начальник отделения зонального обслуживания № 4 отдела уголовного розыска и заместитель начальника городского отдела уголовного розыска.

Бывших правоохранителей признали виновными в «выбивании» показаний у горожан.

- 16 июля прошлого года два полицейских в служебном кабинете избили мужчину, чтобы заставить его дать признательные показания о причастности к поджогу квартир, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Тогда у потерпевшего диагностировали травму живота, разрыв селезенки, кровоподтек уха.

Кроме того, бывший начальник отделения зонального обслуживания № 4 отдела уголовного розыска был признан виновным в том, что 29 января 2018-го ударил по уху подозреваемому в краже украшений. Тогда мужчина получил разрыв перепонки и ссадины шеи.

Первый полицейский получил 6 лет, а второй - 4,5 года колонии строго режима.Суд также запретил им после освобождения работать в органах на 3 года и 2,5 года соответственно. Кроме того, осужденные потеряли свои специальные звания – майор полиции и капитан полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU