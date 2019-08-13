В Брянске ищут пропавшего 43-летнего Сергея Панферова

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-13T16:00:23+03:00

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В Брянске добровольцы и полицейские ищут пропавшего 43-летнего Сергея Панферова. Мужчину последний раз видели 30 июля, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсети. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Сергей Панферова: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с залысиной, серые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно. Среди особых примет: шрам на шее и татуировки на левом плече и левой груди.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU