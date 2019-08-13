2019-08-13T15:45:39+03:00
Общество

Двое брянцев стали призерами «Дельфийских игр»

Александр Нестеров отличился в эстрадном пении, а Александра Ставинова - в художественных ремеслах
Мария Дедкова
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Соревнования проходили в Ростовской области. Фото: сайт Дельфийских игр-2018Соревнования проходили в Ростовской области. Фото: сайт Дельфийских игр-2018
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В числе призеров Дельфийских игр оказались двое жителей Брянской области. Александр Нестеров отличился в номинации «Эстрадное пение», а Александра Ставинова в художественных ремеслах. Ребята получат премии, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

К слову, 18-е Дельфийские игры проходили в Ростовской области.

СПРАВКА

Дельфийские игры – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Состязания проходят по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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