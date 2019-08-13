Брянский архитектор Ольга Грозева получила благодарность от главы государства
Президент страны подписал соответствующее распоряжение 12 августа
Ольга Грозева - почетный архитектор России. Фото: официальный сайт фирмы "Акварель"
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Брянский архитектор Ольга Грозева получила благодарность от президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства 12 августа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Ольга Грозева - Почетный архитектор России, имеет Почетную грамоту губернатора и Почетную грамоту Брянской областной Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU