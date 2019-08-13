Брянский архитектор Ольга Грозева получила благодарность от главы государства

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-13T15:06:18+03:00

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Брянский архитектор Ольга Грозева получила благодарность от президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства 12 августа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ольга Грозева - Почетный архитектор России, имеет Почетную грамоту губернатора и Почетную грамоту Брянской областной Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU