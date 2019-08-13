Логотип брянца может стать символом Всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-13T14:31:54+03:00

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Брянский дизайнер Максим Ерченко стал призером конкурса Росстата. Его логотип может стать символом Всероссийской переписи населения , которая пройдет в следующем году.

Соперниками нашего земляка стали Марианна Данькова из Москвы, Александр Баранов из Петергофа.

На конкурс поступило 1,3 тысячи заявок. Лучшими признали три, сообщают представители медиа офиса ВПН.

Максим Ерченко представил логотип в виде фонарика, составленного из традиционного переписного бланка и планшетного компьютера, символизирующего новые технологии проведения переписи.

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ИСТОЧНИК KP.RU