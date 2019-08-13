Опубликована деловая программа VIII Славянского международного экономического форума

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-13T14:11:13+03:00

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На сайте VIII Славянского международного экономического форума, который пройдет в Брянске 18 октября, опубликована деловая программа.

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов.

Тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Низкая рождаемость и старение населения стали негативными явлениями как в Центральной России, так и в других регионах, а также странах. Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Подробнее на сайте: http://slavyanskyforum.com

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Подробнее на сайте: http://slavyanskyforum.com

ИСТОЧНИК KP.RU