Брянца оштрафовали на 320 тысяч рублей за продажу домашнего самогона
Жителя поселка Комаричи признали виновным по уголовному делу и оштрафовали на 320 тысяч за продажу домашнего самогона. Кроме того, мужчина попытался дать взятку полицейскому, чтобы спиртное у него не изымали.
В суде установили, что 23 апреля правоохранители выяснили, что брянец продает и хранит самогон. Мужчина, который не хотел изъятия продукции собственного приготовления, передал 50 тысяч рублей оперуполномоченному.
- Кроме того, будучи привлеченным к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, он вновь продал самогон местному жителю, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор брянцу уже вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU