Брянца оштрафовали на 320 тысяч рублей за продажу домашнего самогона

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-13T13:16:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя поселка Комаричи признали виновным по уголовному делу и оштрафовали на 320 тысяч за продажу домашнего самогона. Кроме того, мужчина попытался дать взятку полицейскому, чтобы спиртное у него не изымали.

В суде установили, что 23 апреля правоохранители выяснили, что брянец продает и хранит самогон. Мужчина, который не хотел изъятия продукции собственного приготовления, передал 50 тысяч рублей оперуполномоченному.

- Кроме того, будучи привлеченным к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, он вновь продал самогон местному жителю, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор брянцу уже вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU