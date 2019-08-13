2019-08-13T13:16:03+03:00
Происшествия

Брянца оштрафовали на 320 тысяч рублей за продажу домашнего самогона

Мужчина попытался дать взятку полицейскому, чтобы спиртное не изымали
Марина АНТОНОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителя поселка Комаричи признали виновным по уголовному делу и оштрафовали на 320 тысяч за продажу домашнего самогона. Кроме того, мужчина попытался дать взятку полицейскому, чтобы спиртное у него не изымали.

В суде установили, что 23 апреля правоохранители выяснили, что брянец продает и хранит самогон. Мужчина, который не хотел изъятия продукции собственного приготовления, передал 50 тысяч рублей оперуполномоченному.

- Кроме того, будучи привлеченным к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, он вновь продал самогон местному жителю, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор брянцу уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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