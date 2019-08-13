В Брянской области собрали больше половины урожая зерновых

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-13T13:07:54+03:00

В этом году планируют собрать около двух миллионов тонн зерна

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В Брянской области собрали 57 процента урожая зерновых культур. К 12 августа обмолочено 168,5 тысячи гектар. Активнее всего зерно убирают в Унечском, Мглинском, Комаричском, Брасовском и Стародубском районах. Осталось убрать 127 тысяч гектар зерновых культур. Уборку планируют закончить за 10 дней, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В этом году площадь под зерновые культуры немного увеличилась по сравнению с 2018-м и составила 893,5 тысячи гектаров. Польше всего посевных площадей отдано под пшеницу – 37%, на втором месте кукуруза на зерно – 22%, на третьем овес – 12%. Средняя урожайность зерновых культур по области составляет 38,9 центнера с гектара. В этом году ожидают, что урожай зерновых будет около двух миллионов тонн.

В регионе продолжают убирать другие сельскохозяйственные культуры: рапс, картофель, овощи и лен.

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ИСТОЧНИК KP.RU