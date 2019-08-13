2019-08-13T11:52:56+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе водитель иномарки насмерть сбил 48-летнего велосипедиста

ДТП случилось утром в понедельник, 12 августа
Марина АНТОНОВА
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От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Клинцовском районе водитель «Фольксваген Джетта» насмерть сбил 48-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины десятого утра в понедельник, 12 августа, на 9-м километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летний автомобилист ехал со стороны Клинцов в сторону села Гордеевки. Он сбил велосипедиста, который ехал впереди в том же направлении. После удара велосипедиста отбросило на встречную полосу. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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