На объездной под Брянском у поворота на Голяж появится светофор
Конструкцию начали монтировать во вторник, 13 августа
Под Брянском появится еще один светофор.Фото: Марина АНТОНОВА
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На объездной дороге под Брянском при повороте на Голяж устанавливают светофор. Конструкцию начали монтировать во вторник, 13 августа.
Причина установки светофора - высокая аварийность. Сейчас на этом участке трассы действует ограничение по скорости в 50 километров в час. Также там установлена дорожная камера.
Однако на этом оживленном перекрестке водители не всегда успевают притормозить и пропустить пешеходов, велосипедистов и других автомобилистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU