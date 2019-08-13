2019-08-13T11:22:20+03:00
Общество

На объездной под Брянском у поворота на Голяж появится светофор

Конструкцию начали монтировать во вторник, 13 августа
Елена РАКОВА
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Под Брянском появится еще один светофор.Под Брянском появится еще один светофор.Фото: Марина АНТОНОВА
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На объездной дороге под Брянском при повороте на Голяж устанавливают светофор. Конструкцию начали монтировать во вторник, 13 августа.

Причина установки светофора - высокая аварийность. Сейчас на этом участке трассы действует ограничение по скорости в 50 километров в час. Также там установлена дорожная камера.

Однако на этом оживленном перекрестке водители не всегда успевают притормозить и пропустить пешеходов, велосипедистов и других автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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