2019-08-13T11:00:36+03:00
Общество

На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красный забор

Рабочие завершают ремонт дороги
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.
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На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красное металлическое пешеходное ограждение. Рабочие завершают капитальный ремонт дороги.

- Дорожники укрепили подпорную стену, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. – Положили новый асфальт, отремонтировали съезды и тротуары. Протяженность улицы около 650 метров. Общая площадь ремонта – больше шести тысяч квадратных метров.

На улице обычные фонари заменили на светодиодные. На тротуаре положат тактильную плитку для слабовидящих пешеходов.

Автомобилистам напоминают, что дорога односторонняя - по ней можно только подняться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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