На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красный забор

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-13T11:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красное металлическое пешеходное ограждение. Рабочие завершают капитальный ремонт дороги.

- Дорожники укрепили подпорную стену, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. – Положили новый асфальт, отремонтировали съезды и тротуары. Протяженность улицы около 650 метров. Общая площадь ремонта – больше шести тысяч квадратных метров.

На улице обычные фонари заменили на светодиодные. На тротуаре положат тактильную плитку для слабовидящих пешеходов.

Автомобилистам напоминают, что дорога односторонняя - по ней можно только подняться.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU