На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красный забор
На улице Арсенальской в Брянске установили ярко-красное металлическое пешеходное ограждение. Рабочие завершают капитальный ремонт дороги.
- Дорожники укрепили подпорную стену, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. – Положили новый асфальт, отремонтировали съезды и тротуары. Протяженность улицы около 650 метров. Общая площадь ремонта – больше шести тысяч квадратных метров.
На улице обычные фонари заменили на светодиодные. На тротуаре положат тактильную плитку для слабовидящих пешеходов.
Автомобилистам напоминают, что дорога односторонняя - по ней можно только подняться.
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ИСТОЧНИК KP.RU