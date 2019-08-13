В Брянской области капитально отремонтируют больницы
Новую мебель для некоторых учреждений здравоохранения не покупали десятилетиями
В ближайшее время специальная комиссия обследует брянские больницы.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области обещают капитально отремонтировать больницы. В областном правительстве поручили разработать региональную программу. Она должна включать и ремонт материально-технической базы, в том числе замену кроватей, тумбочек и другой мебели.
В ближайшее время специальная комиссия обследует брянские больницы. После этого разработают проект и сметы на ремонтные работы. Финансировать программу будут из областного бюджета. Каждый год собираются ремонтировать по несколько больниц, в том числе и в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU