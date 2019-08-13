В Брасовском районе насмерть разбился мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-13T10:17:19+03:00

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В Брасовском районе насмерть разбился 22-летний мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого вечера в понедельник, 12 августа, на 36-м километре автодороги Суземка-Трубчевск-Холмецкий Хутор, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель мотоцикла ИЖ-5 двигался со стороны села Холмецкий Хутор в сторону поселка Холмечи. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ока-11113. Мотоциклист от полученных травм погиб на месте ДТП. 52-летнего водителя «Оки» с травмой головы госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU