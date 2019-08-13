Блогер Илья Варламов понизил Брянск в рейтинге городов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-13T09:59:42+03:00

Он не хотел бы жить в нашем городе

Изменить размер текста: A A

Популярный блогер Илья Варламов понизил Брянск в собственном рейтинге городов. За два года он объехал еще 20 российских городов. Наш город занимает в списке 56-е место из 69. Илья Варламов пишет, что не хотел бы жить в Брянске, как и в других 29 городах в России, в которых он побывал. Блогер пишет, что в Брянске нет тротуаров, фонарей и ничего хорошего, кроме поезда в Москву.

Правда, впечатление от нашего города Варламов получил еще в 2015 году. Многие места, которые он сфотографировал, сейчас изменились.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU