В Брянске проверяют готовность школ к учебному году

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-13T09:21:51+03:00

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В Брянске начали проверять готовность школ, гимназий и лицеев к новому учебному году. В образовательные учреждения пришли пожарные, автоинспекторы, чиновники, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники УФСБ, Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Проверку уже прошли школы Фокинского и Советского районов. Все они готовы к открытию 1 сентября.

В школах проверяют наличие медицинской помощи, травмоопасность в кабинетах, состояние спортивных залов, бассейнов и пришкольных площадок. Проверяющие оценивают пожарную и электрическую безопасность, качество ремонта, эстетическое оформление, полноту библиотечных фондов и укомплектованность кадрами.

- В этом году на ремонт школьных крыш потратили 50 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Около 30 миллионов рублей выделили на ремонт школьных санузлов, столовых, спортивных залов, замену деревянных окон на пластиковые и другие сопутствующие работы. Около 1 миллиона рублей пошло на оборудование доступной среды для инвалидов в двух школах.

Все школы оборудованы видеокамерами. Охрана обеспечивается в них за счет бюджета. В детских садах эта проблема пока до конца не решена.

Окончательные итоги приемки школ подведут 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU