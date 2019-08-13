ОХОТНО приглашает на турнир «Брянск Open»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-13T08:50:40+03:00

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Лето 2019 года ознаменовалось приятным спортивным событием - россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали ошеломительную победу в Чемпионате Мира по пляжному волейболу, обыграв немецкую команду и забрав золото. В нашей стране этот вид спорта появился недавно, но стремительно набирает популярность. Во многих городах России проводятся местные соревнования для любителей и профессионалов. 17-18 августа впервые в Брянске, на территории спортпарка Агрохолдинга ОХОТНО в Бежицком районе, состоится грандиозный международный турнир по пляжному волейболу “Брянск Open”. В этом году ожидается более 30 команд из разных уголков страны и соседних государств. К участию приглашены мужские команды, заявки на участие можно подавать организаторам турнира по телефону 89191919799. Все участники турнира получат памятные футболки, а между победителями будет распределён призовой фонд соревнования в размере 50000 рублей. Организатором данного мероприятия выступает Агрохолдинг ОХОТНО. Со слов его руководителя - Жутенкова Александра - на предприятиях агрохолдинга, большое внимание уделяется поддержке спорта и здорового образа жизни среди коллектива. Сотрудники регулярно участвуют в фестивале «Лесное раздолье», турнирах по рыбалке, волейболу и футболу, занимая при этом призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU