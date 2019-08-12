В Брянске умер Почетный гражданин города Николай Гончаров
9 августа из жизни ушел Почетный гражданин города Брянска Николай Гончаров. Ему было 92 года.
Николай Гончаров родился в 1927 году в селе Чулково Рязанской области. Ему было 14, когда началась Великая Отечественная война. Школьником работал для фронта в колхозе. Был учеником столяра на местной электростанции. Помогал собирать посылки солдатам.
После войны поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1951-м по специальности «ученый агроном».
Спустя несколько лет семья переехала в нашу область, в Кокино, где тогда работал сельскохозяйственный техникум. Позднее он был направлен в Брянск, чтобы запустить новое предприятие «Сельхозхимия».
Выйдя на пенсию, с 1994 года более 15 лет возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
- Николай Гончаров занимался патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи, участвовал в праздниках, встречах, - вспоминают о Николае Гончарове в горсовете. - Принимал самое деятельное участие в наведении порядка у памятников, обелисков, мемориальных комплексов и захоронений воинов. Немало сил, энергии и времени отдавал работе по патриотическому воспитанию. Много сделал для укрепления городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Был награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почета», 12 медалями, в том числе за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича.
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ИСТОЧНИК KP.RU