В Брянске умер Почетный гражданин города Николай Гончаров

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-12T17:50:46+03:00

Звание Почетного гражданина города Брянска ему присвоили в 2008 году. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Ему было 92 года

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9 августа из жизни ушел Почетный гражданин города Брянска Николай Гончаров. Ему было 92 года.

Николай Гончаров родился в 1927 году в селе Чулково Рязанской области. Ему было 14, когда началась Великая Отечественная война. Школьником работал для фронта в колхозе. Был учеником столяра на местной электростанции. Помогал собирать посылки солдатам.

После войны поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1951-м по специальности «ученый агроном».

Спустя несколько лет семья переехала в нашу область, в Кокино, где тогда работал сельскохозяйственный техникум. Позднее он был направлен в Брянск, чтобы запустить новое предприятие «Сельхозхимия».

Выйдя на пенсию, с 1994 года более 15 лет возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

- Николай Гончаров занимался патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи, участвовал в праздниках, встречах, - вспоминают о Николае Гончарове в горсовете. - Принимал самое деятельное участие в наведении порядка у памятников, обелисков, мемориальных комплексов и захоронений воинов. Немало сил, энергии и времени отдавал работе по патриотическому воспитанию. Много сделал для укрепления городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Был награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почета», 12 медалями, в том числе за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, почетным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Комсомольская правда» в Брянске» выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU