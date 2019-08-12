В Брянске готовятся принять дороги на еще четырех улицах

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-12T17:30:57+03:00

Еще на пяти работы завершили

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В Брянске готовы к приемке еще четыре дороги на улицах Сахарова, Абашева, Рылеева и Пересвета. Она пройдет на этой неделе. Об этом рассказали на совещании, которое прошло в городской администрации.

Работы на пяти улицах находятся на финишной прямой. По остальным объектам капремонт продолжается, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

К слову, приемка прошла на улицах Плодородная, Костычева и Горбатова. Последнюю не приняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU