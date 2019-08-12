В брянском «Кванториуме» откроется еще одно направление

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-12T17:03:16+03:00

Все занятия будут бесплатными. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"

Им стал хайтек

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В Брянском технопарке «Кванториум» откроется еще одно направление. Им станет хайтек квантум, сообщают на сайте технопарка. Цех хайтек – это лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, оснащенные 3D-принтерами, станками, паяльными станциями и другим современным оборудованием.

Навыки ребята будут отрабатывать через работу с высокоточным оборудованием, обработку материалов, работу с ручным и электроинструментом.

Встреча с педагогами и запись на занятия в хайтек состоятся 21 августа с 14.00 до 18.00 по адресу улица Бежицкая д.34-а, каб. 215.

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ИСТОЧНИК KP.RU