2019-08-12T17:03:16+03:00
Общество

В брянском «Кванториуме» откроется еще одно направление

Им стал хайтек
Мария Дедкова
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Все занятия будут бесплатными. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"Все занятия будут бесплатными. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"
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В Брянском технопарке «Кванториум» откроется еще одно направление. Им станет хайтек квантум, сообщают на сайте технопарка. Цех хайтек – это лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, оснащенные 3D-принтерами, станками, паяльными станциями и другим современным оборудованием.

Навыки ребята будут отрабатывать через работу с высокоточным оборудованием, обработку материалов, работу с ручным и электроинструментом.

Встреча с педагогами и запись на занятия в хайтек состоятся 21 августа с 14.00 до 18.00 по адресу улица Бежицкая д.34-а, каб. 215.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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