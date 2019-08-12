Брянцам предложили жаловаться на «добровольные пожертвования» в детсадах

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-12T17:20:34+03:00

Если кто-то настоятельно просит оказать материальную помощь, сообщите об этом в департамент образования Брянской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям области напомнили, что благотворительность не может быть обязательной

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Брянцам предложили анонимно пожаловаться на поборы в детских садах. Родителям напомнили, что пожертвования добровольны. Если кто-то настоятельно просит оказать материальную помощь, сообщите об этом в департамент образования Брянской области.

- Деньги никак не могут служить определяющим фактором при устройстве ребенка в детсад, - подчеркнули в ведомстве.

Жалобу можно оставить здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU