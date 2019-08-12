В Брянской области почтили память погибших на подводной лодке «Курск»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-12T16:31:08+03:00

В тот день погибли наши земляки: капитан-лейтенант Виталий Солорев из Стародуба и Алексей Коробков из Навли. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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12 августа в Брянской области почтили память экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек.

В их числе наши земляки: капитан-лейтенант Виталий Солорев из Стародуба и Алексей Коробков из Навли, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В этот день главы районов побывали в школах, где установлены памятные доски, и навестили близких погибших.

Напомним, в июле этого года на море произошла еще одна трагедия. На подводной лодке, которая проводила операцию в Баренцевом море, произошел пожар. Погибли два брянца - Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU