2019-08-12T15:38:19+03:00
Общество

В Володарском районе Брянске понизят напор воды

Это связано с ремонтом
Мария Дедкова
Поделиться:
Напор понизят с 9.00 14 августа до 9.00 15 августа.Напор понизят с 9.00 14 августа до 9.00 15 августа.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Володарском районе Брянска на день понизят напор воды. Об этом предупредили жителей микрорайонов «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский».

Напор понизят с 9.00 14 августа до 9.00 15 августа. Ограничения связаны с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Деповской», сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24