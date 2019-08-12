В Володарском районе Брянске понизят напор воды
Это связано с ремонтом
Напор понизят с 9.00 14 августа до 9.00 15 августа.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Володарском районе Брянска на день понизят напор воды. Об этом предупредили жителей микрорайонов «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский».
Напор понизят с 9.00 14 августа до 9.00 15 августа. Ограничения связаны с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Деповской», сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU