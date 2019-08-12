2019-08-12T15:19:09+03:00
Общество

В Брянске задержали грабителя магазина бытовой техники

Горожанин схватил фен и убежал
Мария Дедкова
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В Брянске по горячим следам задержали грабителя из магазина бытовой техники.

11 августа злоумышленник на глазах у продавцов схватил с витрины фен и убежал.

Вскоре участковые задержали предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 40-летний местный житель, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. У него изъяли похищенный фен.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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