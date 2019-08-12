В Брянске задержали грабителя магазина бытовой техники
Горожанин схватил фен и убежал
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В Брянске по горячим следам задержали грабителя из магазина бытовой техники.
11 августа злоумышленник на глазах у продавцов схватил с витрины фен и убежал.
Вскоре участковые задержали предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 40-летний местный житель, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. У него изъяли похищенный фен.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU