Движение на улице Молодой Гвардии в Брянске ограничат до конца октября
Здесь пройдет реконструкция коллектора
Ремонт коллектора будет идти почти 2,5 месяца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске с 12 августа по 31 октября ограничат движение на улице Молодой Гвардии. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Кромской до улицы Болховской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, что также до 31 октября будет затруднено движение на участке от улицы Мира до улицы Ново-Советской.
Это связано с проведением реконструкции канализационного коллектора.
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ИСТОЧНИК KP.RU