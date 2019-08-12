2019-08-12T14:41:58+03:00
Общество

Движение на улице Молодой Гвардии в Брянске ограничат до конца октября

Здесь пройдет реконструкция коллектора
Мария Дедкова
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Ремонт коллектора будет идти почти 2,5 месяца.Ремонт коллектора будет идти почти 2,5 месяца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске с 12 августа по 31 октября ограничат движение на улице Молодой Гвардии. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Кромской до улицы Болховской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, что также до 31 октября будет затруднено движение на участке от улицы Мира до улицы Ново-Советской.

Это связано с проведением реконструкции канализационного коллектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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