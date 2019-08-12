2019-08-12T14:32:09+03:00
Звезды

Брянская область присоединится к акции «Ночь кино»

На 34 площадках бесплатно покажут три фильма
Мария Дедкова
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Брянцы увидят картины: «Балканский рубеж», «Домовой»,«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».Брянцы увидят картины: «Балканский рубеж», «Домовой»,«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».Фото: Марина АНТОНОВА
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24 августа в Брянской области пройдет «Ночь кино». Наш регион вновь присоединится к всероссийской акции.

В области зарегистрировали 34 площадки, где будут бесплатно показывать три фильма, рассказывают в департаменте культуры Брянской области. Картины выбрали по итогам онлайн голосования. Лидерами стали киноленты:«Балканский рубеж», «Домовой»,«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Точный список площадок организаторы пообещали предоставить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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